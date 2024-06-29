Церковный: «Зубкову и «Зениту» пора сменить обстановку»

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный заявил, что капитан команды Андрей Зубков покинет сине-бело-голубых.

«Мы вместе прошли большой путь, добились многого. Однажды наступает момент, когда надо что-то менять. Пора и Андрею, и «Зениту» сменить обстановку и подумать о новых высотах», — заявил «Известиям» Церковный.

Также руководитель сине-бело-голубых оценил выступление российского костяка команды в сезоне-23/24.

«Сложно давать такие категоричные оценки. С одной стороны, русским костяком мы смогли победить в Кубке России. С другой, в плей-офф Лиги ВТБ, когда парни получили возможность проявить себя, не все этими шансами воспользовались по максимуму», — считает руководитель «Зенита».

В завершившемся сезоне Зубков в среднем набирал по 3,5 очка и 3,2 подбора.