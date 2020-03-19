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Димитрис Итудис: «В связи с вынужденной паузой появилась возможность обновить и улучшить некоторые аспекты игры»

01:11

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис отметил, что никто из игроков и персонала клуба не заразился коронавирусом. Также он нашел плюсы в паузе в чемпионате из-за коронавируса.

— Совместно с президентом Андреем Ватутиным мы приняли решение, что продолжаем тренироваться, но в несколько ином режиме, — цитируют «Известия» Итудиса. — Во-первых, мы приняли решение о том, что все игроки, тренеры и персонал команды живут по графику тренировка-дом, дом-тренировка. Никаких посещений ресторанов, торговых центров, кинотеатров... Во-вторых, мы разработали тренировочный план на ближайшую неделю. Это будут игровые тренировки и посещение тренажерного зала. Слава богу, что ни у кого из наших игроков не выявлен коронавирус и мы можем заниматься без ограничений. И в связи с вынужденной паузой появилась возможность обновить и улучшить некоторые аспекты игры в защите и в нападении.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/988452/timur-ganeev/finishnaia-krivaia-rossiiskie-kluby-protiv-dosrochnogo-zaversheniia-sezona

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