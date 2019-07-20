Димитрис Итудис: "Нам не терпится достигнуть с Куфосом новых больших целей в составе ЦСКА"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис считает, что новичок Костас Куфос поможет команде добиться новых больших целей. В пятницу было объявлено о подписании двухлетнего контракта с 30-летним греком.

– Костас приносит в нашу команду опыт 11 сезонов в НБА, опыт выступления на высочайшем баскетбольном уровне, – цитирует пресс-служба клуба Итудиса. – Он неоднократно говорил мне, что у него осталось достаточно желания и энергии. Ждем его в Москве, нам не терпится встретиться на площадке и достигнуть новых больших целей в составе ЦСКА.

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