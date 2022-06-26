Депутат Госдумы назвал мощным шагом в развитии баскетбола возможный молодежный ЧМ в России

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова президента Единой лиги ВТБ.

«Сергей Кущенко — один из лучших организаторов и спортивных функционеров в России. Он является специалистом международного уровня. Если он делает такое важное и мощное заявление, значит, что у него есть договоренности. На пустом месте он не стал бы делать такие заявления. Думаю, что он поговорил и с международной федерацией, и с министерством спорта России, и с пермским руководством. Если эта инициатива будет реализована, то это будет мощный шаг в развитии российского и мирового баскетбола. Россия умеет проводить такие соревнования и соскучилась по ним», — сказал Свищев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Ранее президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко заявил о том, что молодежный чемпионат мира по баскетболу 2026 года может состояться в Перми.