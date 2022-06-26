Кущенко заявил, что Пермь может принять молодежный ЧМ по баскетболу в 2026 году

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко заявил, что новая спортивная арена в Перми может принять чемпионат мира по баскетболу среди молодежных команд в 2026 году.

«У нас уже есть подтверждение официальное ФИБА о том, что молодежный чемпионат мира будет отдан России. Но ситуация требует разрешения. Такое разрешение и предварительное согласие международная федерация нам дала. Чемпионат мира молодежный в Перми на новой арене в 2026 году. Это зафиксировано в письме на имя президента», — приводит слова Кущенко «РИА Новости Спорт».

Шестиэтажный спортивный комплекс планируется построить к 2026 году в Дзержинском районе Перми. Его вместимость составит 10,5 тысячи мест.

Ранее руководство Евролиги отстранило российские клубы от участия в турнире и в Еврокубке в сезоне-2022/23.