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Сегодня, 13:40

«Маккаби» из Тель-Авива близок к подписанию контракта с защитником УНИКСа Брауном

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Маккаби» из Тель-Авива близок к подписанию контракта с атакующим защитником УНИКСа Лоренцо Брауном.

По информации BasketNews, соглашение с 31-летним игроком будет рассчитано на два года. Интерес к американцу проявляли также «Реал» и «Виртус» из Болоньи.

В прошедшем сезоне Браун сыграл в 19 матчах Единой лиги ВТБ, набирая в среднем по 14,9 очка, 5,2 передачи, 3,3 подбора, 1,2 перехвата. В Евролиге он набирал в среднем по 13,8 очка, 6,1 передачи и 3,6 подбора.

Источник: https://basketnews.com/news-174146-maccabi-finalizing-a-multi-year-deal-with-lorenzo-brown.html
БК Маккаби (Тель-Авив)
БК УНИКС
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