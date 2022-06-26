«Маккаби» из Тель-Авива близок к подписанию контракта с защитником УНИКСа Брауном

«Маккаби» из Тель-Авива близок к подписанию контракта с атакующим защитником УНИКСа Лоренцо Брауном.

По информации BasketNews, соглашение с 31-летним игроком будет рассчитано на два года. Интерес к американцу проявляли также «Реал» и «Виртус» из Болоньи.

В прошедшем сезоне Браун сыграл в 19 матчах Единой лиги ВТБ, набирая в среднем по 14,9 очка, 5,2 передачи, 3,3 подбора, 1,2 перехвата. В Евролиге он набирал в среднем по 13,8 очка, 6,1 передачи и 3,6 подбора.