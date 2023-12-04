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Сегодня, 12:17

ЦСКА взял в аренду центрового Клюева до конца сезона

Виктория Кравченко
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ЦСКА арендовал у МБА центрового Сергея Клюева, сообщает пресс-служба клуба. Форвард армейцев Филипп Гафуров в свою очередь перешел в «Пари НН».

Клюев прошел медосмотр в московской клинике и присоединится к команде в Красноярске.

Главный тренер армейцев Эмил Райкович прокомментировал подписание игрока.

«Мы подписали Сергея Клюева, который, надеемся, примет наши базовые ценности, поймет систему и поможет команде, когда это необходимо», — передает слова тренера пресс-служба команды.

БК Нижний Новгород
БК ЦСКА
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