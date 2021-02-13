Понитка назвал победу над ЦСКА лучшей игрой за последнее время

Форвард «Зенита» Матеуш Понитка отметил, что в победной игре с ЦСКА в рамках Единой лиги ВТБ его команда показала качественный баскетбол. В этой игре капитан сине-бело-голубыз набрал 3 очка и 5 подборов.

— Очень контактная игра все 40 минут, — сказал «СЭ» капитан «Зенита». — ЦСКА — очень сильная команда, было понятно, что соперник не сдастся, даже когда уступал «-13» по итогам третьей четверти. В итоге они вернулись, создали нам большие проблемы в концовке. Но победа остается за нами. Мы играли лучше, чем в предыдущих матчах с УНИКСом и «Фенербахче». Это радует, надо продолжать двигаться в этом направлении.

«Зенит» продолжает возглавлять таблицу чемпионата с 15 победами и 2 поражениями. ЦСКА идет на третьем месте — 11 побед и 5 поражений. (Тимур Ганеев)