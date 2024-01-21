ЦСКА победил «Уралмаш» в домашнем матче Единой лиги ВТБ

ЦСКА дома обыграл «Уралмаш» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 88:70.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий армейцев Каспер Уэйр, набравший 23 очка. У екатеринбуржцев защитник Гарретт Нэвелс набрал 15 очков.

ЦСКА одержал 20-ю победу в 23 матчах и лидирует в турнирной таблице. «Уралмаш» с 11 победами после 23 игр занимает 8-е место.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Уралмаш» (Екатеринбург) — 88:70 (29:20, 24:29, 16:12, 19:9)

21 января. Москва. «Мегаспорт».