ЦСКА разгромил «Астану» на старте сезона Единой лиги ВТБ
18:23
ЦСКА одержал разгромную победу над «Астаной» в первом матче нового сезона Единой лиги ВТБ — 93:60. Самым результативным игроком встречи стал Майк Джеймс, сделавший «дабл-дабл»: 21 очко и 10 передач.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Астана» (Нур-Султан) — ЦСКА (Москва) — 60:93 (15:30, 14:20, 23:22, 8:21)
А: М. Томпсон (17), Хилл (12).
Ц: М. Джеймс (21 + 10 передач), Боломбой (15), Милутинов (15 + 12 подборов).
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2020-2021/