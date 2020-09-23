ЦСКА разгромил «Астану» на старте сезона Единой лиги ВТБ

ЦСКА одержал разгромную победу над «Астаной» в первом матче нового сезона Единой лиги ВТБ — 93:60. Самым результативным игроком встречи стал Майк Джеймс, сделавший «дабл-дабл»: 21 очко и 10 передач.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Астана» (Нур-Султан) — ЦСКА (Москва) — 60:93 (15:30, 14:20, 23:22, 8:21)

А: М. Томпсон (17), Хилл (12).

Ц: М. Джеймс (21 + 10 передач), Боломбой (15), Милутинов (15 + 12 подборов).