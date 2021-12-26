ЦСКА победил «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ
ЦСКА победил «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счетом 97:88.
Самыми результативными игроками в составе победителей стали Мариус Григонис и Алексей Швед. Они оба набрали 16 очков. У «Енисея» 29 очков набрал Каспер Варэ.
ЦСКА занимает 3-е место в турнирной таблице. «Енисей» идет на 9-й позиции.
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ЦСКА (Москва) — «Енисей» (Красноярск) — 97:88 (23:23, 20:23, 21:23, 33:19)
26 декабря. Москва. «УСК ЦСКА».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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