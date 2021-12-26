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ЦСКА победил «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ

16:37
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ЦСКА победил «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счетом 97:88.

Самыми результативными игроками в составе победителей стали Мариус Григонис и Алексей Швед. Они оба набрали 16 очков. У «Енисея» 29 очков набрал Каспер Варэ.

ЦСКА занимает 3-е место в турнирной таблице. «Енисей» идет на 9-й позиции.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Енисей» (Красноярск) — 97:88 (23:23, 20:23, 21:23, 33:19)

26 декабря. Москва. «УСК ЦСКА».

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Екатерина Савостина все материалы автора
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