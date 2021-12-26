«Зенит» победил УНИКС в Единой лиге ВТБ
«Зенит» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ победил УНИКС со счетом 97:81.
Самым результативным игроком встнчи стал защитник питерцев Билли Бэрон, набравший 27 очков.
УНИКС занимает второе место в таблице. «Зенит» — четвертый.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Зенит» (Санкт-Петербург) — УНИКС (Казань) — 97:81 (25:21, 32:27, 18:17, 22:16)
26 декабря. Санкт-Петербург. «СИБУР-Арена».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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