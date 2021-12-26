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«Зенит» победил УНИКС в Единой лиге ВТБ

18:38

«Зенит» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ победил УНИКС со счетом 97:81.

Самым результативным игроком встнчи стал защитник питерцев Билли Бэрон, набравший 27 очков.

УНИКС занимает второе место в таблице. «Зенит» — четвертый.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Зенит» (Санкт-Петербург) — УНИКС (Казань) — 97:81 (25:21, 32:27, 18:17, 22:16)

26 декабря. Санкт-Петербург. «СИБУР-Арена».

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Роман Шишов все материалы автора
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