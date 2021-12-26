Форвард «Зенита» Вольхин заявил, что победа в Евролиге придала команде уверенности перед матчем с УНИКСом
Форвард «Зенита» Игорь Вольхин поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против УНИКСа.
«Мы можем победить за счёт хорошей защиты, слаженной работы. Мы должны выкладываться на 100 процентов, тогда всё будет хорошо. Ничего не боимся, будем работать в защите и выкладываться. Настроение у всех хорошее, все готовы, все будут показывать 100 процентов. Победа в Евролиге придает уверенности. Игра будет хорошая», — приводит пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга слова Вольхина.
Матч «Зенит» — УНИКС состоится сегодня, 26 декабря. Начало встречи — в 16.30 (мск). 23 декабря «Зенит» обыграл «Маккаби» из Тель-Авива (73:71) в игре регулярного чемпионата Евролиги.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2021/12/25/zenit-uniks-prevyu-edinaya-liga-vtb/
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