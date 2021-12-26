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Форвард «Зенита» Вольхин заявил, что победа в Евролиге придала команде уверенности перед матчем с УНИКСом

09:15
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Форвард «Зенита» Игорь Вольхин поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против УНИКСа.

«Мы можем победить за счёт хорошей защиты, слаженной работы. Мы должны выкладываться на 100 процентов, тогда всё будет хорошо. Ничего не боимся, будем работать в защите и выкладываться. Настроение у всех хорошее, все готовы, все будут показывать 100 процентов. Победа в Евролиге придает уверенности. Игра будет хорошая», — приводит пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга слова Вольхина.

Матч «Зенит» — УНИКС состоится сегодня, 26 декабря. Начало встречи — в 16.30 (мск). 23 декабря «Зенит» обыграл «Маккаби» из Тель-Авива (73:71) в игре регулярного чемпионата Евролиги.

Дополнительная информация:

https://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2021/12/25/zenit-uniks-prevyu-edinaya-liga-vtb/

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Иван Торопцев все материалы автора
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