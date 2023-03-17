Церковный — о перестановках в «Зените»: «Ни одна селекция не бывает идеальной»

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный высказался о перестановках в составе команды, случившихся по ходу сезона.

«Мы заменили трех игроков. Ни одна селекция не бывает идеальной. Существует много факторов, которые могут повлиять на ее результаты. Есть много примеров, когда безоговорочные лидеры команд в новых клубах не могут реализоваться и наоборот. Поэтому всегда, проводя трансферную кампанию, мы держим в уме возможные замены по ходу сезона и предусматриваем под это ресурсы заранее.Этим летом рынок игроков по ряду причин был для нас сужен, мы были вынуждены рисковать, подписывая баскетболистов, не имеющих достаточного опыта выступления на нашем уровне. В итоге по ходу сезона пришлось вносить коррективы, в том числе в связи с травмой Дениса Захарова», — приводит «Чемпионат» слова Церковного.

«Зенит» располагается на третьей позиции в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Команда набрала 51 очко в 30 встречах.