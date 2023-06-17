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Сегодня, 16:32

Церковный подвел итоги сезона Единой лиги ВТБ для «Зенита»

Алина Савинова
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Генеральный директор баскетбольного «Зенита» Александр Церковный заявил, что сезон-2022/23 для петербургского клуба сложился не совсем удачно.

«Сезон был не совсем удачный, поэтому мы сейчас анализируем, проводим работу над ошибками. Я думаю, что вернемся сильнее, будем бороться за тот результат, который всегда для нас главный, это победа», — приводит ТАСС слова Церковного.

Также он ответил на вопрос, проявляет ли «Зенит» интерес к атакующему защитнику ЦСКА Алексею Шведу.

«Зенит» внимательно следит за всеми игроками. Если у нас будет какой-то явный интерес, то я думаю, что это будет понятно в ближайшее время. Самое главное, сейчас Алексею нужно восстановиться и вернуться на площадку. Думаю, что он это сделает в ближайшее время» , — добавил он.

Петербургская команда завершила регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ на 3-й строчке. По итогам плей-офф «Зенит» занял 4-е место. Чемпионом лиги впервые в истории стал УНИКС.

Источник: https://tass.ru/sport/18047527
баскетбол
БК Зенит
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