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Сегодня, 16:05

Форвард Раде Загорац стал игроком «Самары»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Сербский форвард Раде Загорац подписал контракт с «Самарой».

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с игроком национальной сборной Сербии подписано сроком на один сезон.

27-летний Загорац в сезоне-2022/23 в составе «Автодора» принял участие в 27 матчах Единой лиги ВТБ, в которых в среднем набирал 11 очков и делал 5,1 подбора и 2,1 передачи.

Форвард выступал за сборные Сербии различных возрастов. Он чемпион Европы U20 (2015) и чемпион мира по баскетболу 3х3 U18 (2012). В составе национальной сборной Загорац принимал участие в квалификационных турнирах к Евробаскету-2022 и чемпионату мира-2023.

Источник: БК Самара
БК Самара
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