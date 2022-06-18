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Центровой Мотли покинул «Локомотив-Кубань»

Иван Шитик
Корреспондент
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Центровой Джонатан Мотли покинул «Локомотив-Кубань», сообщает сайт клуба.

27-летний баскетболист присоединился к «Локо» в августе 2021 года и провел в составе команды 34 матча во всех турнирах.

В Единой лиге ВТБ американец сыграл в 25 матчах, в которых набирал 19,1 очка, 7,2 подбора, 2,6 передачи, 1,4 перехвата и 1,1 блок-шота.

В Еврокубке на счету Джонатана 9 матчей, в которых он набирал 21,2 очка в среднем за игру, а также собирал 7,0 подбора, делал 1,3 передачи, 0,9 перехвата и 1,1 блок-шота.

Источник: https://lokobasket.com/news/192220/
БК Локомотив-Кубань
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