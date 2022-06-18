В ЦСКА прокомментировали продление контракта с защитником Уэйром

Главный тренер ЦСКА Эмиль Райкович прокомментировал продление контракта с разыгрывающим Каспером Уэйром.

«Очень рад, что Каспер останется часть нашей команды. Он доказал свой класс на площадке и вне ее за тот период, что провел в ЦСКА. Он показал, что может успешно подстраиваться под нужды команды, с большим старанием защищается и ориентирован на командные действия в нападении. Это очень важно для нас, ведь мы хотим демонстрировать командный баскетбол с агрессивной защитой и движением мяча. Уверены, что Каспер выдаст немало высококачественных перформансов, подарит нам и всем болельщикам множество радостных моментов», — цитирует тренера сайт красно-синих.

Также на эту тему высказался президент ЦСКА Андрей Ватутин.

«У Каспера есть все шансы стать настоящим любимцем наших болельщиков. Помимо того, что «маленькие» игроки всегда вызывают особые симпатии, он уже подарил нам огромное количество эмоций своими невероятными попаданиями в финальной серии. При этом Уэйр проявил себя умным игроком, быстро вписавшимся в командную игру на финише сезона, и отличным товарищем по команде. У нас нет сомнений в профессиональных качествах Каспера, и мы рады, что он остается с нами как минимум еще на два года», — добавил Ватутин.

3й-летний защитник Каспер Уэйр подписал с ЦСКА новый двухлетний контракт.