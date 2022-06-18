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Сегодня, 15:48

ЦСКА продлил контракт с разыгрывающим Уэйром

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник Каспер Уэйр подписал с ЦСКА новый двухлетний контракт, сообщает сайт красно-синих.

«Рад сказать болельщикам, что снова приеду в Москву и проведу в ЦСКА еще два года. Счастлив, что получил предложение продлить контракт и не могу дождаться возвращения к работе. Хочу поблагодарить всех в клубе за то, что верят в меня, что дают мне такую возможность», — заявил Уэйр.

Американский баскетболист пополнил ряды красно-синих в марте, перебравшись из красноярского «Енисея», и провел ударную концовку сезона вместе с ЦСКА. Уэйр принял участие в 19 матчах, в 16 из которых выходил в стартовой пятерке, со средними показателями 12,2 очка (38% реализации трехочковых), 1,7 подбора и 3,8 передачи.

БК ЦСКА
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