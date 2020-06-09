Центровой Чаварс стал игроком «Цмоки-Минска»
12:30
Центровой сборной Латвии Клавс Чаварс пополнил состав «Цмоки-Минска», сообщает официальный сайт клуба.
Сезон-2019/20 Чаварс провел в «Вентспилсе». Его средние показатели в Кубке ФИБА-Европа — 11,3 очка, 7,4 подбора, 2,3 блок-шота за 21 минуту на площадке.
Центровой выступал за молодежные команды сборной Латвии U16, U18 и U20. А в 2017 и 2020 годах выступал за главную команду страны.
Дополнительная информация:
http://bc-tsmoki.by/ru/klavs-chavars-budze-baranicz-koleryi-%C2%ABczmokay%C2%BB
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