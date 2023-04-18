Центрового УНИКСа Рэйнольдса признали лучшим «шестым» игроком сезона

Нападающий УНИКСа Джален Рэйнольдс признан лучшим «шестым» игроком сезона в Единой лиге ВТБ, сообщает официальный сайт организации.

Обязательным условием при выборе победителя награды является выход со скамейки запасных в более чем 50 процентах игр в сезоне.

В завершившемся регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ 30-летний американец сыграл в 28 матчах, в которых в среднем набирал 14,6 очка, совершал 5,4 подбора и 1,1 перехвата. Он выступает за казанцев с лета 2022 года.