Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 17:47

Баскетболисты «Локомотива-Кубани» не смогли вылететь в Москву из-за эвакуации аэропорта

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Игроки и тренерский штаб краснодарского клуба «Локомотив-Кубань» не смогли вылететь в Москву на полуфинальные матчи Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА, поскольку вместе с другими пассажирами эвакуированы из аэропорта Ставрополя, информирует ТАСС.

«Рейс, на котором команда должна была отправиться в Москву, сначала был перенесен на полтора часа, а через пять минут сотрудники аэропорта попросили всех находящихся в терминале срочно покинуть здание», — сообщили в пресс-службе клуба.

Матчи полуфинальной серии до трех побед с ЦСКА запланированы на 5 и 7 мая.

«На данный момент пока неясно, каким образом «Локо» доберется в Москву на первые матчи полуфинала», — сообщил начальник пресс-службы краснодарского клуба Владимир Можайцев.

Источник: https://tass.ru/sport/14539585
БК Локомотив-Кубань
БК ЦСКА
1
0
Читайте также
Как правильно мариновать шашлык, чтобы он получился вкусным
Чемпионат мира по хоккею без России и КХЛ. Абсурдные санкции перед ЧМ коснулись даже финна с русской фамилией
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Бавария» победила «Барселону» в матче Евролиги, «Монако» одолел «Олимпиакос»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости