Баскетболисты «Локомотива-Кубани» не смогли вылететь в Москву из-за эвакуации аэропорта

Игроки и тренерский штаб краснодарского клуба «Локомотив-Кубань» не смогли вылететь в Москву на полуфинальные матчи Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА, поскольку вместе с другими пассажирами эвакуированы из аэропорта Ставрополя, информирует ТАСС.

«Рейс, на котором команда должна была отправиться в Москву, сначала был перенесен на полтора часа, а через пять минут сотрудники аэропорта попросили всех находящихся в терминале срочно покинуть здание», — сообщили в пресс-службе клуба.

Матчи полуфинальной серии до трех побед с ЦСКА запланированы на 5 и 7 мая.

«На данный момент пока неясно, каким образом «Локо» доберется в Москву на первые матчи полуфинала», — сообщил начальник пресс-службы краснодарского клуба Владимир Можайцев.