Баскетболист «Зенита» сделал предложение бывшей жене солиста «Иванушек International»

Форвард «Зенита» и сборной России Андрей Зубков и Мария Григорьева-Апполонова, бывшая супруга солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова, объявили о помолвке.

Соотвествующее фото молодые люди выложили в Instagram.

Напомним, что Мария и Андрей Григорьевы-Апполоновы объявили о разводе в сентябре 2019 года. Они прожили вместе около 17 лет, у них двое сыновей.