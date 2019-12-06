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Баскетболист «Зенита» сделал предложение бывшей жене солиста «Иванушек International»

13:43

Форвард «Зенита» и сборной России Андрей Зубков и Мария Григорьева-Апполонова, бывшая супруга солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова, объявили о помолвке.

Соотвествующее фото молодые люди выложили в Instagram.

Напомним, что Мария и Андрей Григорьевы-Апполоновы объявили о разводе в сентябре 2019 года. Они прожили вместе около 17 лет, у них двое сыновей.

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