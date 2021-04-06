Баскетболист Фридзон пожертвовал 500 тысяч рублей призовых дому ребенка в Брянской области
19:25
Игрок баскетбольного «Зенита» Виталий Фридзон передал 500 тысяч рублей дому ребенка и социальному приюту для детей и подростков в городе Клинцы. Об этом ВКонтакте сообщила пресс-служба правительства Брянской области.
Полмиллиона рублей — это призовые, заработанные баскетболистом в Матче звезд Единой лиги ВТБ-2021 за наибольшее количество набранных очков (57).
Фридзон — уроженец Клинцов, почетный гражданин города. Его именем названа детская спортивная школа. 35-летний баскетболист — четырехкратный чемпион Единой лиги ВТБ, обладатель Еврокубка, победитель Евролиги, бронзовый призер Олимпийских игр и чемпионата Европы.
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