Баскетболист Фридзон пожертвовал 500 тысяч рублей призовых дому ребенка в Брянской области

Игрок баскетбольного «Зенита» Виталий Фридзон передал 500 тысяч рублей дому ребенка и социальному приюту для детей и подростков в городе Клинцы. Об этом ВКонтакте сообщила пресс-служба правительства Брянской области.

Полмиллиона рублей — это призовые, заработанные баскетболистом в Матче звезд Единой лиги ВТБ-2021 за наибольшее количество набранных очков (57).

Фридзон — уроженец Клинцов, почетный гражданин города. Его именем названа детская спортивная школа. 35-летний баскетболист — четырехкратный чемпион Единой лиги ВТБ, обладатель Еврокубка, победитель Евролиги, бронзовый призер Олимпийских игр и чемпионата Европы.