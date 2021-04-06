Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

Баскетболист Фридзон пожертвовал 500 тысяч рублей призовых дому ребенка в Брянской области

19:25
Виталий Фридзон. Фото БК «Зенит».
Виталий Фридзон. Фото БК «Зенит».
Теги:

Игрок баскетбольного «Зенита» Виталий Фридзон передал 500 тысяч рублей дому ребенка и социальному приюту для детей и подростков в городе Клинцы. Об этом ВКонтакте сообщила пресс-служба правительства Брянской области.

Полмиллиона рублей — это призовые, заработанные баскетболистом в Матче звезд Единой лиги ВТБ-2021 за наибольшее количество набранных очков (57).

Фридзон — уроженец Клинцов, почетный гражданин города. Его именем названа детская спортивная школа. 35-летний баскетболист — четырехкратный чемпион Единой лиги ВТБ, обладатель Еврокубка, победитель Евролиги, бронзовый призер Олимпийских игр и чемпионата Европы.

Дополнительная информация:

https://vk.com/bryanskoblru?w=wall-77657654_29598

Баскетбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд