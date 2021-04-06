Фридзон назвал победу «Зенита» в регулярном чемпионате суперуспехом

Капитан «Зенита» Виталий Фридзон прокомментировал победу над ЦСКА (81:77) в рамках Единой лиги ВТБ, которая позволила клубу из Санкт-Петербурга досрочно занять первое место в регулярном чемпионате.

— «Зенит» впервые в своей истории выиграл регулярку Единой лиги. Что скажите об этом событии?

— Это суперуспех «Зенита». Мы добились победы в регулярном чемпионате благодаря командной игре. У нас отличный коллектив. В игре с ЦСКА все ребята выглядели очень здорово, показали характер. Из четырех матчей с армейцами в этом сезоне мы выиграли два. Это говорит о том, что «Зенит» реальный претендент на титул. Будем бороться до последнего в плей-офф.

— Благодаря первому месту ваш клуб получит преимущество своей площадки на всех стадиях плей-офф. Насколько это важно?

— Это большой плюс. У нас отличные болельщики, которые невероятно поддерживают нас во всех матчах. В игре с ЦСКА они были, как шестой игрой. Их присутствие всегда очень ощутимо, даже когда максимальная заполняемость была 25 процентов. Так что наши фанаты здорово помогут нам в плей-офф.

— Денис Захаров наконец-то показал отличную игру...

— Денис — красавец. Во второй четверти, когда у нас не шла игра, он попал очень важные броски. Не дал ЦСКА сократить преимущество. Думаю, это был его лучший матч за «Зенит». Желаю ему продолжать в том же духе, он очень талантливый парень.

(Тимур Ганеев)