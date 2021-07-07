Форвард Кевин Херви покинул «Локомотив-Кубань»
Форвард Кевин Херви покидает «Локомотив-Кубань» в связи с истечением срока контракта, сообщает официальный сайт клуба.
Херви присоединился к команде в начале сезона-2020/21 и провел в составе «Локомотива-Кубани» 40 матчей в Единой лиге ВТБ и Кубке Европы. 24-летний американец в среднем набирал 11,7 очка, делал 4,9 подбора, отдавал 1,0 передачи за игру в Лиге ВТБ, а также 12,4 очка, 6,9 подбора, 1,2 передачи в Кубке Европы.
По данным СМИ, Кевин Херви достиг договоренности о контракте с «Виртусом» из итальянского города Болонья.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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