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Форвард Кевин Херви покинул «Локомотив-Кубань»

20:51
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Форвард Кевин Херви покидает «Локомотив-Кубань» в связи с истечением срока контракта, сообщает официальный сайт клуба.

Херви присоединился к команде в начале сезона-2020/21 и провел в составе «Локомотива-Кубани» 40 матчей в Единой лиге ВТБ и Кубке Европы. 24-летний американец в среднем набирал 11,7 очка, делал 4,9 подбора, отдавал 1,0 передачи за игру в Лиге ВТБ, а также 12,4 очка, 6,9 подбора, 1,2 передачи в Кубке Европы.

По данным СМИ, Кевин Херви достиг договоренности о контракте с «Виртусом» из итальянского города Болонья.

Дополнительная информация:

https://lokobasket.com/news/161881/

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Иван Шитик все материалы автора

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