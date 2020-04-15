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«Автодор» расстался со всеми легионерами

01:51

Президент «Автодора»? Владимир Родионов, как и в последние годы, расстался со всеми иностранными игроками по итогам сезона. Судьба главного тренера пока неизвеста Доналдаса Кайриса. Он возглавил команду в начале февраля 2020 года.

— Все легионеры покинули команду, со всеми мы расстались по-хорошему, — цитируют «Известия» Родионова. — К сожалению, никто, кроме Маркела Старкса, не оправдал наших ожиданий. У многих был солидный опыт, и, как мне казалось, они подходили под наш скоростной стиль игры, но в этом сезоне наши результаты были довольно слабые.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/999652/timur-ganeev/po-volzhskim-zakonam-avtodor-rasstalsia-so-vsemi-legionerami

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