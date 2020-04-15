«Автодор» расстался со всеми легионерами

Президент «Автодора»? Владимир Родионов, как и в последние годы, расстался со всеми иностранными игроками по итогам сезона. Судьба главного тренера пока неизвеста Доналдаса Кайриса. Он возглавил команду в начале февраля 2020 года.

— Все легионеры покинули команду, со всеми мы расстались по-хорошему, — цитируют «Известия» Родионова. — К сожалению, никто, кроме Маркела Старкса, не оправдал наших ожиданий. У многих был солидный опыт, и, как мне казалось, они подходили под наш скоростной стиль игры, но в этом сезоне наши результаты были довольно слабые.