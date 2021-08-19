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Разыгрывающий Марко Списсу подписал контракт с УНИКСом

19:20
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УНИКС объявил о переходе разыгрывающего «Динамо Сассари» Марко Списсу.

26-летний итальянец заключил соглашение с казанским клубом на один год с опцией продления еще на один год.

В минувшем розыгрыше Серии А разыгрывающий набирал 13 очков, 3,8 подборов и 5,5 передач в среднем за игру. Статистика Списсу в Лиге чемпионов: 11,6 очков; 3,6 подборов; 6,9 передач.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CSwtNmNs7a8/

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Александр Кравченко все материалы автора

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