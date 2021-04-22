«Зелена-Гура» завершила регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ поражением от «Астаны»

«Зелена-Гура» проиграла «Астане» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 82:88.

Польская команда провела последнюю встречу в регулярном чемпионате в рамках сезона-2020/21. «Зелена-Гура» идет на 6-й строчке в таблице и обеспечила себе место в плей-офф. «Астана» проведет еще один матч против «Цмоки-Минск». Команда из Казахстана занимает предпоследнее, 12-е место в таблице регулярного чемпионата и не сможет попасть в плей-офф.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Астана» (Нур-Султан) — «Зелена-Гура» — 88:82 (20:23, 19:14, 22:24, 27:21)

А: Хилл (26 + 11 передач), Бажин (16), Силинс (14)

З: Фреймайнис (21), Гросель (16), Кошарек (12)

22 апреля. Нур-Султан. «СК Велотрек».