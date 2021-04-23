УНИКС даст отдохнуть ряду лидеров в игре с «Локомотивом»

Президент УНИКСа Евгений Богачев отметил, что несколько лидеров команды получат небольшой отдых перед финальной серией Еврокубка с «Монако».

В заключительном туре Единой лиги ВТБ казанцам играть с «Локомотивом». В случае поражения клуб из столицы Татарстана уступит краснодарцам второе место в чемпионате.

«Обычная игра для нас [c «Локомотивом»], — отметил «СЭ» Богачев. — Выйдет смешанный состав. Думаю, русские ребята получат побольше игрового времени. Кое-кому из лидеров дадим отдохнуть перед «Монако», кое-кто сыграет».

Финальная серия Еврокубка-2020/21 начнется 27 апреля выездным матчем для УНИКСа.

(Тимур Ганеев)