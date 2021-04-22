УНИКС обыграл «Енисей» в гостях

УНИКС на выезде обыграл «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 84:77.

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Лейтон Хэммондс, на счету которого 21 очко.

УНИКС идет на второй строчке в турнирной таблице Единой лиги ВТБ с 18 победами при 5 поражениях, «Енисей» занимает 11-е место с 6 победами и 17 поражениями.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Енисей» (Красноярск) — УНИКС (Казань) — 77:84 (20:31, 13:16, 25:25, 19:12)

Е: Хэммондс (21), Баттл, Митусов, Хог (все трое — 10)

У: Клименко (14), Уайт (11), Смит, Канэн (оба — 10)

22 апреля. Красноярск. «Арена-Север».