Антонов считает, что ЦСКА нужно провести много работы в преддверии нового сезона

Форвард ЦСКА Семен Антонов заявил, что команде нужно провести много работы перед стартом сезона в Единой лиге ВТБ.

24 сентября московский клуб уступил турецкому «Бешикташу» в матче за пятое место в Суперкубке Единой лиги ВТБ (87:91).

«Турнир стал хорошей проверкой для нас, главное, что мы получили опыт. Мы провели два ранних матча, последний раз у меня такое было на Олимпиаде в Лондоне. Конечно, проигрывать всегда обидно, но из поражений тоже нужно извлекать позитив. У нас в этом году сильно обновилась команда, ушло четыре игрока стартовой пятерки, и впереди нам предстоит много работы», — приводит ТАСС слова Антонова.

Антонов выступает за ЦСКА с 2016 года. 34-летний баскетболист является бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года в составе сборной России.