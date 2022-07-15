Антон Понкрашов прокомментировал переход в «Нижний Новгород»

36-летний защитник Антон Понкрашов прокомментировал переход в «Нижний Новгород». Он заключил с клубом контракт на один год.

«Почему принял решение в пользу «Нижнего Новгорода»? Во-первых, эта команда всегда была мне симпатична. «Нижний» обладает характером и бьется до конца — за город, за тренера, за болельщиков. Здесь дают шанс и при этом позволяют оставаться собой — это тоже важная черта «НН».

Во-вторых, большую роль, конечно, сыграл тренер. Мы уже успели пообщаться с Зораном, обсудили, что от меня требуется, так что готов приступать к работе.

И в-третьих, пять месяцев назад у меня родилась дочка, а потому в приоритете стояла Россия и российские клубы, хотя варианты с продолжением карьеры в Иране тоже были. Когда «Нижний Новгород» вышел с предложением, мы довольно быстро договорились об условиях. Я очень рад, что подписал контракт и стал частью такой прекрасной команды», — цитирует игрока сайт нижегородцев.