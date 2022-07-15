Антон Панкрашов заключил контракт с «Нижним Новгородом»

«Нижний Новгород» подписал контракт с разыгрывающим Антоном Понкрашовым. Соглашение с 36-летним баскетболистом рассчитано на сезон-2022/23, сообщает сайт клуба.

Антон Понкрашов выступал в Единой лиге за ЦСКА, «Красные Крылья», «Локо», «Красный Октябрь», УНИКС, «Зенит» и «Химки».

Прошлый сезон трехкратный чемпион Единой лиги ВТБ (2010, 2012, 2013) провел в Иране в составе команды «Назм Аваран». В 26 матчах он показал среднюю статистику в 16,8 очка, 4,8 подбора и 6 передач.

Понкрашов — чемпион Европы (2007) и бронзовый призер Олимпийских игр (2012).