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Сегодня, 15:53

Антон Панкрашов заключил контракт с «Нижним Новгородом»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Нижний Новгород» подписал контракт с разыгрывающим Антоном Понкрашовым. Соглашение с 36-летним баскетболистом рассчитано на сезон-2022/23, сообщает сайт клуба.

Антон Понкрашов выступал в Единой лиге за ЦСКА, «Красные Крылья», «Локо», «Красный Октябрь», УНИКС, «Зенит» и «Химки».

Прошлый сезон трехкратный чемпион Единой лиги ВТБ (2010, 2012, 2013) провел в Иране в составе команды «Назм Аваран». В 26 матчах он показал среднюю статистику в 16,8 очка, 4,8 подбора и 6 передач.

Понкрашов — чемпион Европы (2007) и бронзовый призер Олимпийских игр (2012).

Источник: https://nn-basket.ru/news/nizhnij-novgorod-podpisal-kontrakt-s-antonom-ponkrashovym/
ФК Нижний Новгород
Антон Понкрашов
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