Утвержден состав участников соревнований РФБ на новый сезон

Состоялось заседание исполкома Российской федерации баскетбола. Главным вопросом заседания стало утверждение состава участников профессиональных соревнований в сезоне-2022/23, сообщает сайт организации.

Мужчины

Единая лига ВТБ (10): «Зенит» (Санкт-Петербург), ЦСКА (Москва), УНИКС (Казань), «Локомотив-Кубань» (Краснодар), «Парма» (Пермский край), «Автодор» (Саратов), «Енисей» (Красноярский край), «Нижний Новгород» (Нижний Новгород), «Самара» (Самара), МБА (Москва).

Суперлига (16): «Уралмаш» (Екатеринбург), «Руна» (Москва), «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда), «Иркут» (Иркутск), «Университет-Югра» (Сургут), «Новосибирск» (Новосибирск), ЦСКА-2 (Москва), «Барнаул» (Алтайский край), «Химки» (Московская область), «Купол-Родники» (Ижевск), «Динамо» (Владивосток), «Уфимец» (Уфа)*, СШОР-«Локомотив-Кубань» (Краснодарский край), «Русичи» (Курск), «Тамбов» (Тамбовская область), «Зенит» — 2 (Санкт-Петербург).

*"Уфимец" включен в состав участников условно до прохождения паспортизации в сезоне-2022/23.

Высшая лига (8): «Металлург» (Магнитогорск), «Чебоксарские Ястребы» (Чебоксары), «Динамо-МГТУ» (Майкоп), «БАРС-РГЭУ» (Ростов-на-Дону), «Челбаскет» (Челябинская область), «Нефтехимик» (Тобольск), «Южный слон» (Ставрополь), «Грифоны» (Симферополь).

«Новомосковск» (Тульская область) подал заявку, но не может быть включен в состав участников в сезоне-2022/23.

Кубок России (33 команды)

«Зенит» (Санкт-Петербург), УНИКС (Казань), «Нижний Новгород» (Нижний Новгород), «Самара» (Самара), МБА (Москва), «Уралмаш» (Екатеринбург), «Руна» (Москва), «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда), «Иркут» (Иркутск), «Университет-Югра» (Сургут), «Новосибирск» (Новосибирск), ЦСКА-2 (Москва), «Барнаул» (Алтайский край), «Химки» (Московская область), «Купол-Родники» (Ижевск), «Динамо» (Владивосток), «Уфимец» (Уфа)*, СШОР-«Локомотив-Кубань» (Краснодарский край), «Русичи» (Курск), «Тамбов» (Тамбовская область), «Металлург» (Магнитогорск), «Чебоксарские Ястребы» (Чебоксары), «Динамо-МГТУ» (Майкоп), «БАРС-РГЭУ» (Ростов-на-Дону), «Челбаскет» (Челябинская область), «Нефтехимик» (Тобольск), «Южный слон» (Ставрополь), «Грифоны» (Симферополь), «Парма-м» (Пермский край), «Автодор» — 2 (Саратов), «Самара» — 2 (Самара), «Енисей» — 2 (Красноярский край), «Грифоны-КФУ» (Симферополь).

*"Уфимец" включен в состав участников условно до прохождения паспортизации в сезоне-2022/23.

Женщины

Премьер-лига (12): «Динамо» (Курск), УГМК (Екатеринбург), МБА (Москва), «НИКА» (Сыктывкар), «Надежда» (Оренбургская область), «Спарта энд К» (Видное), «Енисей» (Красноярский край), «Динамо» (Новосибирская область), «Самара» (Самара), «Динамо» (Москва), «Пересвет-ЮФУ» (Ростов-на-Дону), «Нефтяник» (Омская область).

Суперлига (12): «Спартак» (Ногинск), «Динамо-Фарм» (Курск), «Казаночка» (Казань), МБА-2 (Москва), «Вологда-Чеваката» (Вологда), «Спарта энд К» — 2 (Видное), «Платов» (Новочеркасск), «Ставропольчанка-СКФУ» (Ставрополь), «УГМК-Юниор» (Екатеринбург), «Спартак» (Санкт-Петербург), «Энергия» (Иваново), «Руна» (Москва).

Высшая лига (9): «Юность» (Пензенская область), «Спартак» — 2 (Ногинск), «Надежда» — 2 (Оренбургская область), «Динамо» — 2 (Новосибирская область), «Енисей» — 2 (Красноярский край), «ЧГУ-Атланта» (Чебоксары), «Вологжанка-Вологда-регион» (Вологодская область), «Славянка-Челбаскет» (Челябинская область), «Самара» — 2 (Самара).

Кубок России (26 команд)

«Динамо» (Курск), УГМК (Екатеринбург), МБА (Москва), «НИКА» (Сыктывкар), «Надежда» (Оренбургская область), «Спарта энд К» (Видное), «Енисей» (Красноярск), «Динамо» (Новосибирская область), «Самара» (Самара), «Динамо» (Москва), «Пересвет-ЮФУ» (Ростов-на-Дону), «Нефтяник» (Омская область), «Спартак» (Ногинск), «Казаночка» (Казань), «Вологда-Чеваката» (Вологда), «Спарта энд К» — 2 (Видное), «Платов» (Новочеркасск), «Ставропольчанка-СКФУ» (Ставрополь), «УГМК-Юниор» (Екатеринбург), «Спартак» (Санкт-Петербург), «Энергия» (Иваново), «Руна» (Москва), «Юность» (Пензенская область), «Енисей» — 2 (Красноярский край), «ЧГУ-Атланта» (Чебоксары), «Славянка-Челбаскет» (Челябинская область).