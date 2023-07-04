Американец Девонтэй Кэйкок покинул ЦСКА

Американский центровой Девонтэй Кэйкок покинул ЦСКА, сообщает пресс-служба армейцев.

Игрок воспользовался соответствующей опцией контракта и выплатил красно-синим компенсацию, чтобы продолжить карьеру в другой команде.

«Благодарен тренерам, товарищам по команде и болельщикам за то, как они приняли меня в Москве. Несмотря на то, что провел здесь не так много времени, я создал добрые отношения и воспоминания, которые сохранятся на всю жизнь. Спасибо вам за все!» — сказал Кэйкок.

Кэйкок присоединился к ЦСКА по ходу минувшего сезона, перебравшись из заокеанской G-лиги. Он принял участие в 20 матчах, проводил на паркете в среднем 16,9 минуты, за которые набирал 9,6 очка и делал 5,6 подбора.