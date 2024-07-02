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Сегодня, 16:45

Александр Хоменко перешел из МБА в «Нижний Новгород»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Разыгрывающий Александр Хоменко продолжит карьеру в «Пари НН».

Как сообщает пресс-служба нижегородцев, контракт с 25-летним баскетболистом рассчитан до конца сезона-2025/26.

Хоменко ранее играл за клуб МБА, в который перешел перед дебютным сезоном команды в Единой лиге ВТБ. За два года разыгрывающий провел за красно-белых 61 игру, отметился 520 очками, 201 подбором и 173 передачами. Вместе с МБА он стал бронзовым призером Кубка России-2022/23.

Баскетбол
БК МБА
БК Нижний Новгород
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