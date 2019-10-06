22 очка Шведа помогли «Химкам» обыграть «Енисей»

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Химки» на выезде обыграли «Енисей» со счетом 106:86. Лидером подмосковной команды по результативности стал Алексей Швед, набравший 22 очка.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Енисей» (Красноярск) — «Химки» — 86:106 (26:29, 20:26, 17:23, 23:28)

Е: Хог (22), Зубчич (16), Моррис (15), Захаров (11), Берри (10).

Х: Швед (22), Эванс (18), Гилл (18), Жеребко (13), Зайцев (10).

6 октября. Красноярск. «Арена-Север».