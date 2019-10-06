22 очка Шведа помогли «Химкам» обыграть «Енисей»
16:34
В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Химки» на выезде обыграли «Енисей» со счетом 106:86. Лидером подмосковной команды по результативности стал Алексей Швед, набравший 22 очка.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Енисей» (Красноярск) — «Химки» — 86:106 (26:29, 20:26, 17:23, 23:28)
Е: Хог (22), Зубчич (16), Моррис (15), Захаров (11), Берри (10).
Х: Швед (22), Эванс (18), Гилл (18), Жеребко (13), Зайцев (10).
6 октября. Красноярск. «Арена-Север».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2019-2020/