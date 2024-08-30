Фридзон впервые рассказал о своей необычной должности «играющий президент»

Бронзовый призер Олимпиады-2012, чемпион Евролиги Виталий Фридзон в интервью «СЭ» рассказал о том, как стал президентом брянской «Десны». Клуб дебютирует в высшей лиге (третий по силе дивизион российского баскетбола).

— Как у вас появилась идея стать играющим президентом «Десны»?

— У меня давно была устная договоренность с губернатором Брянской области Александром Васильевичем Богомазом, что по окончании игровой карьеры я постараюсь помочь родному региону. Конкретика же появилась в сентябре прошлого года, когда мы с Сергеем Моней приехали на открытие нового спортивного комплекса в Брянске. Меня, честно, поразил его масштаб. Такой небольшой Новогорск (учебно-тренировочный центр для сборных России по олимпийским видам спорта, расположенный в Московской области. — Прим. «СЭ»), но только в центре города. Баскетбольная арена на 5 тысяч человек, два тренировочных зала, бассейн, гостиница, зал для MMA...

В ходе той поездки мы с губернатором обсудили возможные варианты развития баскетбола в области, и он предложил мне стать президентом «Десны». Я согласился. Видел в одном из интервью — Александр Васильевич сказал про меня, что блудный сын вернулся, сдержал обещание. Мне приятно.

— Вам действительно это интересно?

— Более чем. Для меня это новая глава в карьере. Надеюсь, что эта история не на год или два и мы вместе с руководством региона построим серьезный, амбициозный проект. Наша задача — уже в следующем году быть в суперлиге, а дальше посмотрим.

Меня мотивирует история «Красного октября», который за несколько лет смог из любительского клуба дорасти до высшего дивизиона. Увы, проект Дмитрия Герасименко просуществовал недолго, но история получилась яркой.

— Как часто вы сами будете играть за «Десну»?

— Подчеркну: я не заканчиваю карьеру. Буду выходить на паркет, если буду полезен команде. Летом я поддерживал форму, довольно много тренировался. Сначала в родных Клинцах, где мы успели провести турнир имени моего покойного первого тренера. Затем были занятия с тренером по индивидуальной подготовке в Москве. Так что я неплохо готов. Уже успел потренироваться и с новыми партнерами, чей уровень оцениваю как очень приличный.