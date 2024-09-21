Ватутин: «Кириленко делал и делает очень многое для отечественного баскетбола»

Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал переизбрание Андрея Кириленко на пост главы российской федерации баскетбола (РФБ).

«Несмотря на все сложности, Андрей Геннадьевич делал и делает очень многое для отечественного баскетбола. Он по-прежнему остается энергичным руководителем. Мне сложно представить другого кандидата вместо него. Хочется поздравить его с избранием.

Желаю ему реализации всех замыслов его команды. Андрей Геннадьевич в текущей непростой ситуации делает все возможное, чтобы наш баскетбол в условиях санкций оставался жив и развивался», — цитирует Metaratings.ru Ватутина.