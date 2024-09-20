Кириленко переизбран на пост президента Российской федерации баскетбола

Андрей Кириленко переизбран на должность главы Российской федерации баскетбола (РФБ). В пользу действующего президента организации свой голос отдали 143 из 144 делегатов.

«В следующие четыре года наша команда планирует сделать акцент на программе детско-юношеского баскетбола и мини-баскетбола для ребят 13 лет и младше, а также на подготовке детских тренеров — за ними будущее нашего баскетбола, который обязательно вернется на международную арену», — цитирует Кириленко пресс-служба организации.

Кириленко возглавляет РФБ с августа 2015 года.

В марте 2022 года Международная федерация баскетбола (FIBA) отстранила российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации.