Едешко считает, что Кириленко достоин быть главой федерации баскетбола

Олимпийский чемпион Иван Едешко прокомментировал переизбрание Андрея Кириленко на пост главы российской федерации баскетбола (РФБ).

«То, что Кириленко переизбрали, — это правильно. Более достойного человека, который мог быть на этом месте, даже близко нет. На мой взгляд, ему не хватает чиновничьей хватки, он прямой, работает с полной отдачей, но на такой работе надо быть немного именно чиновником. А так участвует во многих мероприятиях, везде полезен, говорит правильные вещи в своих выступлениях», — приводит слова Едешко ТАСС.

Кириленко стал президентом РФБ в августе 2015 года.