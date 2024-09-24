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Кириленко — о переизбрании на пост главы РФБ: «Очень приятно, когда огромное количество людей верят в тебя»

Сергей Разин
корреспондент
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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал переизбрание на пост на новый срок.

«Конечно, очень приятно, когда тебя поддерживают и огромное количество людей верят в тебя. Это определенный индикатор, когда региональные федерации в унисон выражают свои эмоции голосами. Ты понимаешь, что правильные вещи и запланированные проекты находят отклик, особенно в регионах. Так что продолжим в том же духе», — сказал Кириленко в эфире телеканала «Россия 24».

20 сентября Кириленко был переизбран на пост президента РФБ. В пользу него свой голос отдали 143 из 144 делегатов. Кириленко возглавляет национальную федерацию баскетбола с 2015 года.

Андрей Кириленко
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