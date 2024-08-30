Баскетбол
Россия
Новости
Чемпионат России (женщины)
Главная
Баскетбол
Россия

Сегодня, 18:45

Фридзон высказался о скандале со сборной Колумбии

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бронзовый призер Олимпиады-2012, чемпион Евролиги Виталий Фридзон в интервью «СЭ» поделился впечатлениями от Кубка дружбы, который прошел в Перми на минувшей неделе.

— Что скажете о Кубке дружбы в Перми, который вы посетили как почетный гость?

— Могу лишь повторить слова своего друга Сергея Мони. Сборной лучше играть с любыми соперниками, чем вариться в собственном соку. Любые соревнования — это развитие. Для молодежи это отличная возможность показать себя. А Зоран Лукич привез в Пермь совсем юных ребят. Честно, человек пять в этом составе я даже не знал. Уже играл, когда они родились. Говорю это к тому, что у моего поколения таких шансов почти не было. Конкуренция в национальной команде была сумасшедшая. Чтобы попасть даже в расширенный состав сборной, надо было показать что-то невероятное. Помню, какое испытал счастье, когда в 2005 году меня взяли на Евробаскет-2005. Рядом были Захар Пашутин, Витя Хряпа, Джон Роберт Холден, Андрей Кириленко. Красота.

Так что парни получили хороший опыт в Перми. Надеюсь, это придаст им мотивации для дальнейшего развития своего таланта.

— А что думаете про скандал с подставной сборной Колумбии?

— С одной стороны, это плохая история. Обман, который совсем не на руку РФБ. С другой — об этом турнире написали многие непрофильные СМИ с миллионными просмотрами, на европейских баскетбольных сайтах уделили этой теме много внимания. Так что для популярности баскетбола это, может быть, и неплохо. Еще хочу сказать, что многие в этой шумихе забыли про сборную Венесуэлы, наблюдать за которой было одно удовольствие.

Виталий Фридзон. «Наша задача — уже в следующем году быть в суперлиге, а дальше посмотрим». Фридзон — о новом этапе карьеры

Сборная России по баскетболу
Виталий Фридзон
3
0
Читайте также
Разин жестко высказался на пресс-конференции из-за травмы Вовченко
Ленедарный борец Лопес признался, что не знает Хабиба
На Украине разгорелся скандал после крушения переданного ВСУ истребителя F-16
Что происходит в «Спартаке» перед матчем с «Рубином»
В Минздраве предупредили о риске госпитализации из-за болезни вейперов EVALI
Мигранты устроили массовую драку в московском дворе
Популярное видео
Антон Сизов — об уходе из «Торпедо» из-за Ларионова
Папин vs Валера / Джонсон vs Тернер — реванш: прямой эфир
Петунин: травма Вовченко, сборы с Разиным, баллоны Крикунова
Разин увел команду с льда после тяжелой травмы Вовченко
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Химки»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
Голышев: новый контракт, возвращение Кузнецова в КХЛ
Магнитогорский «Металлург» выглядит по-чемпионски
«Факел» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Алексей Морозов: контракты СКА — настоящие
СКА обыграл «Ак Барс» на предсезонном турнире
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Новости
RSS RSS
Все новости