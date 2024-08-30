Фридзон высказался о скандале со сборной Колумбии

Бронзовый призер Олимпиады-2012, чемпион Евролиги Виталий Фридзон в интервью «СЭ» поделился впечатлениями от Кубка дружбы, который прошел в Перми на минувшей неделе.

— Что скажете о Кубке дружбы в Перми, который вы посетили как почетный гость?

— Могу лишь повторить слова своего друга Сергея Мони. Сборной лучше играть с любыми соперниками, чем вариться в собственном соку. Любые соревнования — это развитие. Для молодежи это отличная возможность показать себя. А Зоран Лукич привез в Пермь совсем юных ребят. Честно, человек пять в этом составе я даже не знал. Уже играл, когда они родились. Говорю это к тому, что у моего поколения таких шансов почти не было. Конкуренция в национальной команде была сумасшедшая. Чтобы попасть даже в расширенный состав сборной, надо было показать что-то невероятное. Помню, какое испытал счастье, когда в 2005 году меня взяли на Евробаскет-2005. Рядом были Захар Пашутин, Витя Хряпа, Джон Роберт Холден, Андрей Кириленко. Красота.

Так что парни получили хороший опыт в Перми. Надеюсь, это придаст им мотивации для дальнейшего развития своего таланта.

— А что думаете про скандал с подставной сборной Колумбии?

— С одной стороны, это плохая история. Обман, который совсем не на руку РФБ. С другой — об этом турнире написали многие непрофильные СМИ с миллионными просмотрами, на европейских баскетбольных сайтах уделили этой теме много внимания. Так что для популярности баскетбола это, может быть, и неплохо. Еще хочу сказать, что многие в этой шумихе забыли про сборную Венесуэлы, наблюдать за которой было одно удовольствие.