Кириленко: «Сборная России выполнила задачу на Кубке дружбы»

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился мнением о выступлении сборной России на Кубке дружбы.

«Сборная России выполнила задачу на Кубке дружбы. Нам надо было предоставить игровой опыт и время баскетболистам — это было основное. Хотя и итоговая победа важна. Турнир получился отличный, с хорошей спортивной составляющей», — приводит слова Кириленко ТАСС.

Сборная России стала победителем Кубка дружбы, обыграв в решающей встрече «Парму» (87:80).