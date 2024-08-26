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Сегодня, 04:07

Кириленко: «Сборная России выполнила задачу на Кубке дружбы»

Сергей Разин
корреспондент
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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился мнением о выступлении сборной России на Кубке дружбы.

«Сборная России выполнила задачу на Кубке дружбы. Нам надо было предоставить игровой опыт и время баскетболистам — это было основное. Хотя и итоговая победа важна. Турнир получился отличный, с хорошей спортивной составляющей», — приводит слова Кириленко ТАСС.

Сборная России стала победителем Кубка дружбы, обыграв в решающей встрече «Парму» (87:80).

Источник: ТАСС
Сборная России по баскетболу
Андрей Кириленко
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