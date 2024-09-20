Кириленко: «РФБ будет делать упор на детско-юношеский баскетбол, на это есть средства»

Вновь избранный на свой пост президент РФБ Андрей Кириленко прокомментировал «СЭ» итоги прошедших выборов главы организации и поделился планами на будущее.

— Каково участвовать в безальтернативных выборах? Были ощущения, что могут не выбрать?

— У меня, честно, не было такого чувства. Мы с теми ребятами, которые выбирали, постоянно на связи. Огромное количество проектов уже сделали вместе, поэтому у меня не было ощущения, что сейчас ползала делегатов проголосует против. Мне кажется, что когда ты на постоянной основе общаешься с людьми, то примерно понимаешь конъюнктуру и баскетбольную общественность. С другой стороны, если бы я понимал, что ползала против меня, то я бы, наверное, не выходил на сцену и не баллотировался.

— Что вновь избранный президент хочет изменить по сравнению с тем, что не доделал действующий президент РФБ?

— Изменить ничего не хочу. Хочется, чтобы это было стабильным продолжением того курса, тех четырех лет, что мы заложили: общение с федерациями, инфраструктура. Как я уже говорил, следующие четыре года очень важны имено в контексте проектов детско-юношеского баскетбола. Те гранты, те возможности, те дополнительные проекты и средства, что у нас запланировали в РФБ, будут идти с приоритетом в этом направлении. Я уже сказал делегатам, чтобы они готовили детские проекты, так как там будут дополнительные возможности.

— Держите ли вы в уме возвращение наших сборных на международную арену?

— В международном плане все очень просто: от нас ничего или очень мало зависит. Поэтому у нас есть два плана: пункт А и пункт Б. План А подразумевает под собой развитие более молодых игроков. На них основная ставка — на тех, кто придет в национальную команду через 5-6 лет и они будут ядром. Но все равно мы держим в уме опытных ребят. Если вдруг сейчас мы вернемся в международное движение, то, конечно же, они присоединятся к сборной. Просто сейчас нет особого смысла дергать и отвлекать ветеранов, которые зарекомендовали себя в баскетболе, потому что международных соревнований нет.

Кириленко возглавляет национальную федерацию баскетбола с 2015 года.