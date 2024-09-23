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Кущенко пожелал Кириленко успехов на посту главы федерации баскетбола

Евгений Козинов
Корреспондент
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Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко прокомментировал переизбрание Андрея Кириленко на пост президента РФБ.

«Я очень рад за Андрея, поздравляю его. Он руководит федерацией в непростое время, я хочу пожелать ему успехов. У Единой лиги ВТБ очень хорошие отношения с федерацией, мы вместе двигаем профессиональный спорт в стране и будем дальше идти только вперед», — цитирует ТАСС Кущенко.

Кириленко возглавляет национальную федерацию баскетбола с 2015 года.

Источник: ТАСС
Баскетбол
Андрей Кириленко
Сергей Кущенко
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