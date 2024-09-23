Кущенко пожелал Кириленко успехов на посту главы федерации баскетбола

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко прокомментировал переизбрание Андрея Кириленко на пост президента РФБ.

«Я очень рад за Андрея, поздравляю его. Он руководит федерацией в непростое время, я хочу пожелать ему успехов. У Единой лиги ВТБ очень хорошие отношения с федерацией, мы вместе двигаем профессиональный спорт в стране и будем дальше идти только вперед», — цитирует ТАСС Кущенко.

Кириленко возглавляет национальную федерацию баскетбола с 2015 года.