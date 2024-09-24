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Кириленко — об отстранении российских сборных: «ФИБА очень сильно зависит от МОК»

Сергей Разин
корреспондент
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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко рассказал о взаимоотношениях с международными федерациями.

У нас очень хорошие отношения с ФИБА, очень дружные. Нужно понимать, что федерации очень сильно зависят от МОК, особенно крупные, такие как баскетбольная. Огромное количество рекомендаций от МОК практически на 99,9 процента выполняется и ФИБА. Как только будут хотя бы нейтральные решения со стороны олимпийского комитета, мы быстро вернемся в баскетбольную семью. Сейчас обсуждаем, чтобы найти какие-то точки соприкосновения, потому что много молодых ребят выпадает из международной жизни, что очень плохо. Разговоры ведем, но пока не вижу какой-то конкретики", — сказал Кириленко в эфире телеканала «Россия 24».

В марте 2022 года Международная федерация баскетбола (ФИБА) отстранила российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации.

20 сентября Кириленко был переизбран на пост президента РФБ. В пользу него свой голос отдали 143 из 144 делегатов. Кириленко возглавляет национальную федерацию баскетбола с 2015 года.

Сборная России по баскетболу
Андрей Кириленко
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