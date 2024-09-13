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Кириленко — о возможности возвращения сборных России на международные соревнования: «Это как встретить динозавра на улице»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Президент РФБ Андрей Кириленко сравнил возможность скорого возвращения баскетбольных сборных России на международные соревнования со встречей на улице динозавра.

«Это как встретить динозавра на улице — 50 процентов, либо встретишь, либо нет. Мы должны быть готовы к развитию событий в любом ключе. Если мы возвращаемся в следующем году или в этом, мы должны быть готовы.

Вы видели подготовку национальных команд — она с прицелом на будущее. Но это не значит, что мы не готовы. Если бы сейчас мы играли в официальных турнирах, из команды Зорана было бы 70 процентов других ребят», — цитирует ТАСС Кириленко.

Международная федерация баскетбола отстранила сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под эгидой организации в марте 2022 года. 28 ноября 2023 года отстранение продлили.

Источник: ТАСС
Баскетбол
Сборная России по баскетболу
Андрей Кириленко
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