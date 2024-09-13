Кириленко — о возможности возвращения сборных России на международные соревнования: «Это как встретить динозавра на улице»

Президент РФБ Андрей Кириленко сравнил возможность скорого возвращения баскетбольных сборных России на международные соревнования со встречей на улице динозавра.

«Это как встретить динозавра на улице — 50 процентов, либо встретишь, либо нет. Мы должны быть готовы к развитию событий в любом ключе. Если мы возвращаемся в следующем году или в этом, мы должны быть готовы.

Вы видели подготовку национальных команд — она с прицелом на будущее. Но это не значит, что мы не готовы. Если бы сейчас мы играли в официальных турнирах, из команды Зорана было бы 70 процентов других ребят», — цитирует ТАСС Кириленко.

Международная федерация баскетбола отстранила сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под эгидой организации в марте 2022 года. 28 ноября 2023 года отстранение продлили.