Баскетбол
Россия
Новости
Чемпионат России (женщины)
Главная
Баскетбол
Россия

Сегодня, 10:38

Главный тренер сборной России и «Нижнего Новгорода» Лукич получил российский паспорт

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Глава тренерского совета Российской федерации баскетбола (РФБ) Станислав Еремин сообщил, что главный тренер сборной России и «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич получил российский паспорт.

«Лукич получил паспорт РФ, он гражданин нашей страны. Это определенная проверка для него. Захочет он остаться или уехать — это исключительно его решение. Но в первом и во втором случаях его можно будет понять.

Если же говорить про его первые шаги во главе сборной, то они достойны самых высоких оценок. Это не говорит о том, что он лучше Сергея Базаревича или Евгения Пашутина, но в данный момент оказалось так, что для этого поколения баскетболистов Зоран — идеальная кандидатура», — приводят «Известия» слова Еремина.

Лукич возглавил сборную России в октябре 2021 года. Под его руководством российская команда одержала три победы в трех матчах квалификационного раунда чемпионата мира.

Источник: https://iz.ru/1304915/timur-ganeev/eto-reshenie-ne-imeet-nikakogo-otnosheniia-k-sportu
БК Нижний Новгород
Сборная России по баскетболу
Зоран Лукич
0

Читайте также

«Лилль» — «Челси»: санкции помешают клубу Абрамовича продолжить борьбу за ЛЧ?
Медведев заявил, что попытается вернуть себе звание первой ракетки мира на турнире в Майами
«Дисс на судей». «Спартак» и «Рубин» пошутили над претензиями к судейству в РПЛ
Евгения Тарасова рассказала о дружбе с Елизаветой Туктамышевой
«Поступаю по совести». Норвежский спортивный чиновник подал в отставку из-за отстранения россиян
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Умер бронзовый призер Олимпиады-1980 баскетболист Андрей Лопатов
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости