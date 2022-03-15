Главный тренер сборной России и «Нижнего Новгорода» Лукич получил российский паспорт

Глава тренерского совета Российской федерации баскетбола (РФБ) Станислав Еремин сообщил, что главный тренер сборной России и «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич получил российский паспорт.

«Лукич получил паспорт РФ, он гражданин нашей страны. Это определенная проверка для него. Захочет он остаться или уехать — это исключительно его решение. Но в первом и во втором случаях его можно будет понять.



Если же говорить про его первые шаги во главе сборной, то они достойны самых высоких оценок. Это не говорит о том, что он лучше Сергея Базаревича или Евгения Пашутина, но в данный момент оказалось так, что для этого поколения баскетболистов Зоран — идеальная кандидатура», — приводят «Известия» слова Еремина.

Лукич возглавил сборную России в октябре 2021 года. Под его руководством российская команда одержала три победы в трех матчах квалификационного раунда чемпионата мира.